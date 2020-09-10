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فن

مستحيل أوصف جمالك.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
يوسف الشريف وإنجي
يوسف الشريف وإنجي علاء
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مصطفى كرم
نشر الفنان يوسف الشريف صورة له مع زوجته إنجى علاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق يوسف الشريف، على الصورة، "‏وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغاليه دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمه انتي اعلى منهم فوق انتي نجمه واللي يسألني عليكي بقول دي نعمه مستحيل اوصف جمالك مهما اقول".

وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل "النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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