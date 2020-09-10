AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تطالب حكومة الوفاق بوقف التصعيد العسكري في ليبيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الوفاق الليبية، بالحد من التحشيد العسكري وسط ليبيا، وإخراج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك في لقاء بتونس بين قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ،ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان نشر عبر صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن تاونسند التقى في تونس مع نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وأضاف البيان أن المسئولين الأمريكيين، "أكدا دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "كما أكدا دعمها لإصلاح قطاع الأمن، والدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية منها".

وتستضيف المملكة المغربية، منذ الأحد الماضي، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضاحية بوزنيقة شمالي المغرب يهدف إلى حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعبة الحرس الوطني في ليبيا لتحقيق أطماع أردوغان.. خطة لتوحيد ميليشيات الوفاق الإخوانية.. تجربة الجندرمة التركية تتكرر في طرابلس لخدمة أنقرة.. والجماعات المستبعدة تخطط للانتقام

رفض التدخلات الأجنبية.. السفير الأمريكي يبحث مع عقيلة صالح دعم سيادة ليبيا

الأزمة الليبية.. الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على حكومة الوفاق

موقع ليبي: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا

السفير الأمريكي لدى ليبيا يناقش مع الجانب التركي ضرورة سحب المرتزقة

الحلقة تضيق على أردوغان وتحالف دولي يتشكل ضد تركيا..الإمارات تفضح أنقرة في مجلس الأمن وسط دعم واسع..ضربة أمريكية لم تتكرر منذ 42 عاما..فرنسا تفعل الدفاع المشترك مع اليونان في المتوسط

ترشيحاتنا

هل سورة طه تيسر الزواج؟.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

عليها حكم جنائي.. أحد الشهود في واقعة سيدة المحكمة: المستشارة قالت إنتوا لصوص وحرامية

نجمات خطفن الأنظار على الشاطئ.. فيفي عبده الأجرأ وليلى علوي الأجمل

على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

ليس لديه رحمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب عقب موافقة الأهلي على تأجيل نصف نهائي أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها