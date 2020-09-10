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تعليم

وزير التعليم: إعلان ضوابط مجموعات التقوية وحسم موضوع إجازة السبت بعد 20 سبتمبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:12 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سترسل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل ادارية اخرى الي المديريات والإدارات التعليمية بعد يوم "الأحد ٢٠ سبتمبر" إن شاء الله.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إلى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة ، وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الإنتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية".

وأضاف وزير التربية والتعليم "لا تغيير في مكافآت الامتحانات للسادة المعلمين". 

وشدد وزير التربية والتعليم على أن العام الدراسي القادم سيكون عام تقدير المعلم.

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