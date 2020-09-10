بعد تخفيضها 25%.. تعرف على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، في فبراير الماضي، قرارا بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق المحافظة، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ونشر القرار في عدد "الوقائع المصرية"





وأعلن الشريف أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 3070 طلبًا، بحصيلة تجاوزت نصف مليار جنيه.





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ومراعاة لظروف المواطنين المتقدمين للتصالح، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على قرار المحافظ رقم 599 لسنة 2020، بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%.





وتتراوح أسعار متر التصالح من 50 ج في ريف المدينة، وصولًا إلى 1500ج للعقارات الواقعة رأسًا على طريق الكورنيش بعد تطبيق التخفيض، 1125 ج لطريق جمال عبدالناصر، و900 ج لشارع الملك حفني.



