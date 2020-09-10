أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس 10 -9-2020 في سوق العبور.





سجل سعر كيلو الطماطم 1.5 و2.5 جنيه للكيلو الواحد.





وبلغ سعر البطاطس 3 جنيهات وتراوح البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، والكوسة 4 و6 جنيهات للكيلو.



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بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 2 و5 جنيهات، والفاصوليا 17 جنيها للكيلو والباذنجان الرومي والبلدي والأبيض جنيه واحد و3.25 جنيه للكيلو.





أما الفلفل الرومي البلدي فوصل سعر الكيلو منه نحو 2 و5 جنيهات والفلفل البلدي الحامي بـ 1.5 و3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.





وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات والخيار البلدي بـ 3 و 5 جنيهات، والبامية بـ17 جنيها للكيلو.





وعلى مستوى الفاكهة وصل سعر كيلو العنب الأصفر و البناتي بين 4 و7 جنيهات للكيلو والليمون الأضاليا بـ 3 و 6 جنيهات للكيلو.



