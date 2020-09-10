AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل 35816 إصابة و1075 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت البرازيل تسجيل 35 ألفا و816 إصابة و1075 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية جديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس - بارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد 4 ملايين و197 ألفا و889 حالة.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل بعد أن تراجع سابقا بشكل ملحوظ.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 1075 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى 128 ألفا و539 شخصا، كما شهد معدل الوفيات اليومية بالتالي أيضا زيادة كبيرة. 

وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث حصيلة ضحايا جائحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل: وفيات كورونا تجاوزت 60 ألفا بعد تسجيل 1038 وفاة جديدة

الصحة البرازيلية: تسجيل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1233 وفاة

البرازيل تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

البرازيل تسجل 55891 إصابة و1156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

5752 إصابة و485 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

رسالة تحذير من وزارة التموين.. تعرف عليها

في 15 دقيقة فقط.. تخلصي من تشقق القدمين

سيدة المحكمة تنفي الواقعة في التحقيقات.. تؤكد: كنت عايزة الموبايل بتاعي وما أهنتش الضابط.. والمقدم: أهانتني وانتزعت الرتبة العسكرية

سماسرة الأعضاء.. المتهمة: نجري العمليات في عدة مستشفيات.. ونتقاضى من المتبرع 100 ألف جنيه

مصادر: قطر قد تغير سياساتها بشأن دعم الإرهاب في الشرق الأوسط

لونج كوفيد.. أمراض جديدة تصيب المتعافين من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده ولقاء الخميسي الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور