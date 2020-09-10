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نتائج سلبية لتجارب لقاح آسترازينيك.. أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا و27 مليون إصابة حول العالم.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، أكثر من 900 ألف وفاة بفيروس كورونا و27 مليون إصابة حول العالم ونتائج سلبية لتجارب لقاح آسترازينيك.

ووفقا للتقرير، تسبب فيروس كورونا المستجد فى وفاة أكثر من 900 ألف شخص في العالم، ثلثهم في أمريكا اللاتينية، وفيما ينتظر العالم اللقاح عُلقت التجارب السريرية على أحد اللقاحات التجريبية الأكثر تقدما الذي طورته مجموعة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية وجامعة أكسفورد.

وسبب تعليق التجارب أن مجموعة الأدوية الأنغلو-سويدية، الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية المرموقة، لاحظتا آثارًا جانبية خطيرة محتملة للقاح التجريبي لدى أحد المشاركين في التجارب.


ويتمثل ذلك في ظهور مرض لا تفسير له لدى متطوع. وقالت الشركة إنه "كجزء من التجارب السريرية العشوائية العالمية التي أجرتها جامعة أكسفورد للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بدأت عملية التقييم العادية لدينا وأوقفنا التطعيمات طواعية للسماح بإجراء تقييم للسلامة تجريه لجنة مستقلة".


وذكر موقع "ستاتنيوز" المتخصص أن التجارب توقفت بعد "الاشتباه في وجود أثر جانبي خطير لدى أحد المشاركين في المملكة المتحدة".

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