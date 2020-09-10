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للتيسير على المواطنين.. محافظة القاهرة: تخفيض 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، إن المحافظ اجتمع مع رؤساء الأحياء وتوصل إلى التيسير على المواطنين، بحيث يتم التخفيض فى المستحقات للتصالح على المخالفات، ووصلت فى بعض المناطق إلى تخفيض 50% من القيمة المستحقة.


وأضاف اللواء إبراهيم عوض،  فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن أسعار التصالح فى المرج 120 جنيها للمتر وفى طرة 100 جنيه للمتر، وفى التبين وصلت إلى 50 جنيها للمتر، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتصالح على المخالفات هو 30 سبتمبر ولا تراجع فى هذا التوقيت.


وأوضح أن كل مخالفات تؤثر على البنية التحتية للمناطق، خاصة فى الصرف الصحى والذى تأثر بالكثافة السكانية، مؤكدًا: "مفيش مخالفات بناء بعد اليوم".


وأوضح أنه تم تقسيم جميع المناطق إلى شرائح للتيسير على المواطنين، منوهًا إلى أن الشقة الواحدة تتكلف 10 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه على حسب مساحة الشقة وعلى حسب المنطقة، مشيرا إلى أنه ستقبل كل الأوراق حتى لو كانت غير كاملة.

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