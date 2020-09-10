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تعليم

نائب الملحق الثقافى لسفارة الصومال يزور إدارة الوافدين بجامعة حلوان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 قام نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال إبراهيم محمد عمرو، وكذلك سكرتير سفارة جمهورية الصومال بشير شيخ محبوب يوسف بزيارة لإدارة الوافدين بجامعة حلوان، وذلك فى إطار حرص إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة حلوان على تقديم أفضل الخدمات لجذب الطلاب الوافدين والسعى الدائم لتقديم أفضل الخدمات لهم في ظل دعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 


وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء تناول مناقشة سبل زيادة التعاون بين الملحقية الثقافية وقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات تسجيل الطلاب للدراسات العليا وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغنى مرسى مدير إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين ومدير مركز الدراسات والتعاون البحثى الافريقى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين من مختلف الدول خاصة الدول العربية الشقيقة وتسعى لتقديم الرعاية لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج. 

وأشار مدير إدارة الوافدين بجامعة حلوان إلى المنح التى تقدمها جامعة حلوان هذا العام والتى يتزايد عددها عامًا بعد عام و خاصة للطلاب من دول جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى ضرورة حث الطلاب الصوماليين على الالتحاق بها، وأوضح الخدمات التى يمكن أن يقدمها مركز الدراسات والتعاون البحثى الأفريقي لدول أفريقيا والابحاث التى تهدف إلى النهوض بالقارة.

وخلال اللقاء ناقشت هيئة المكتب البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة داخل كليات الجامعة وكيفية التحاق الطلاب الوافدين بها، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما للتيسير على أبنائنا الطلاب الوافدين، حيث تقوم الجامعة بإزالة أية معوقات تواجه طلابنا الوافدين من خلال مكتب الوافدين باعتباره المدخل الرئيسي للوافدين داخل الجامعة والمسئول عن إرشادهم وحل مشاكلهم. 
 
من جانبه اثنى إبراهيم محمد عمر نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال على دور جامعة حلوان المميز فى دعم الطلاب الوافدين الصوماليين فى كل النواحى وتذليل كل معوقات اندماجهم فى الجامعة وتحصيلهم الدراسى وما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من دولة الصومال وما تتمتع به من سمعة طيبة، مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد ترويجا للبرامج الجديدة بالجامعة وزيادة الأعداد الوافدة من الطلاب الصوماليين للدراسة بها. 

كما وجه الشكر لإدارة الوافدين بالجامعة وما تقدمه من تعاون غير محدود للطلاب وسرعة الاستجابة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم بجانب الاهتمام بجودة العملية التعليمية. 

حضر اللقاء الدكتور عادل المهدى رئيس قسم المرحلة الجامعية للطلاب الوافدين والدكتور محى سامى رئيس قسم أنشطة الطلاب الوافدين ونادية عبد اللطيف مدير إدارة الطلاب الوافدين.
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