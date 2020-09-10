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اليونيسيف: الحكومة المصرية التزمت بخيارات دقيقة بخصوص إعادة فتح المدارس.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر جيريمي هوبكنز، إن جائحة كوفيد -19 تشكل تحديًا عالميًا غير مسبوق ليس فى الصحة العالمية وحسب بل فى تعليم الأطفال والشباب ورفاهيتهم، لافتًا إلى أنه عندما لا يستطيع الأطفال الذهاب للمدرسة كثيرًا ما ينتهى بهم الأمر إلى خسارة تتخطى العملية التعليمية.


وأضاف ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن جائحة كورونا لن تؤثر على الصحة فقط ولكن على جميع القطاعات.


وتابع: "كان لعدم القدرة على إرسال الأطفال للمدارس تأثير كثير على الوالدين، فحرمت الكثير من الأمهات من كسب العيش بسبب وجود أطفالهن معهن".


وأكد أن الحكومة المصرية التزمت بخيارات دقيقة بخصوص إعادة فتح المدارس وفقًا للإجراءات الصحية العالمية.
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