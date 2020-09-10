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تعليم

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
طلاب المرحلة الثانية
طلاب المرحلة الثانية
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نهلة الشربيني - كريم ناصر / عدسة هدير عبده
اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المرحلة الثالثة من التنسيق بعد يوم الاربعاء 16 سبتمبر اي بعدانتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب. 

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن تيجى المرحلة الثانية اليوم ، إنه سيتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحليتين  الاولى والثانية من التنسيق يوم السبت 12 سبتمبر المقبل لتستمر حتى يوم الاربعاء .

وأعلنت بعد قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولى والثانية. 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام. 

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط


وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.
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