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محافظات

إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:53 م
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيسة الحي، حملة مكبرة استهدفت إزالة ٦ غرف متعدية على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل بنطاق الحي، وذلك بحضور رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي، ومهندس التنظيم عن المنطقة، ومندوب إداري عن قسم شرطة المنتزة أول. 

وقاد الحي حملة إزالة فورية لإزالة عدد 6 غرف متعديه علي خط التنظيم بشارع مصطفي كامل مع شارع احمد عبدالوهاب.

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 وأكد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع أن جهود وحدة الإزالة متواصلة ومستمرة في ظل توجيهات السيدة المهندسة رئيس الحى، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

 يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.
إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية
إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية
إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية
إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية
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