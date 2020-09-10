إزالة ٦ غرف تعديات على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيسة الحي، حملة مكبرة استهدفت إزالة ٦ غرف متعدية على خط التنظيم بشارع مصطفى كامل بنطاق الحي، وذلك بحضور رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي، ومهندس التنظيم عن المنطقة، ومندوب إداري عن قسم شرطة المنتزة أول.





وقاد الحي حملة إزالة فورية لإزالة عدد 6 غرف متعديه علي خط التنظيم بشارع مصطفي كامل مع شارع احمد عبدالوهاب.





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وأكد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع أن جهود وحدة الإزالة متواصلة ومستمرة في ظل توجيهات السيدة المهندسة رئيس الحى، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.



