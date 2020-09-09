الشباب والرياضة: نهدف إلى اكتشاف 100 محمد صلاح | شاهد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية للمشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم بالإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية المواهب الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة في حضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة الدكتورة صفاء الشريف والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة والمعلق الرياضى أشرف محمود من إدارة الثقافة الرياضية واللاعب السابق والمدرب الفنى للمشروع بالإسكندرية احمد الشاذلى، وعمرو مهنا رئيس مجلس إدارة ستار اون إيچيبت بالإسكندرية.





وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن المشروع يهدف لاكتشاف المواهب الرياضية بمراكز الشباب المليئة بالمواهب، لان مصر مليئة بالأبطال وتحتاج إلى من يكتشفهم ويرعاهم وهذا ما يهتم به دكتور اشرف صبحى وزير الرياضة خلال الفترة الحالية والذى يعمل على تسويق فى مجال الرياضة والإستثمار داخل منشآت الشباب والرياضة من خلال التسويق لصغار اللاعبين وتنمية مهاراتهم وتدريبهم حتى يصبح لدينا بطل يرتقى إلى مستوى العالمية بحجم محمد صلاح.





أقرأ ايضًا:

موسيقى الأفلام والدراما.. حفل جديد لأوركسترا وتريات بـ أوبرا الإسكندرية





وأعربت عن امنيتها أن نتحدث عن نماذج كروية مشرفة اخرجتها مدينة الإسكندرية خلال السنوات القادمة، ليكونوا سفراء للرياضة فى جميع انحاء العالم.





وقدمت الشكر لوزارة الشباب والرياضة على تبنيها هذا المشروع مع احدى الشركات الكبرى والمسئولة عن اكتشاف الموهوبين واخراج ابطال رياضية من كل محافظات مصر.





وأعرب الدكتور احمد جمعة عن سعادته بالوجود فى الاسكندرية وبصرح رياضى كبير مثل مديرية الشباب والرياضة صاحبة السبق فى المشاركة بعددا من المشروعات التى تبنتها الوزارة وهو ما شجعنا على اختيار الاسكندرية كثانى محافظة بعد القاهرة لندشن بها مشروع اكتشاف مواهب كرة القدم ونحرص على الوصول لكافة المواهب بها.





واشار جمعة أن المشروع يهدف إلى اكتشاف ١٠٠ محمد صلاح جديد، وهو ما تمثل فى التعاون الذى اقيم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى مع شركة ستار اون إيچيبت لرعاية واكتشاف المواهب القروية بمصر والوصول لكافة المحافظات والقرى والنجوع حيث يمر باربع مراحل وهى الاكتشاف التدريب الاساسى التدريب الإحترافى واخيرا التسويق حتى يصلوا لأكبر الاندية الرياضية.





وأشار عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة ستار اون إيچيبت بالإسكندرية ان الهدف الرئيسى الذى يسعى إلية المشروع اخراج المواهب من كافة المحافظات المصرية وتم اعداد دراسة جيدة للمشروع لتسهيل كافة العقبات لنتمكن من تطبيق المشروع بمصر بكافة المعايير الأووبية وهو مشروع دولة وليس مشروع شركة وبذلنا كل مجهودنا لاخراج مصر بالصورة التى تستحقها، فعدد المواهب بمصر لا تتناسب مع عدد سكانها ولا عدد اللاعبين المتواجدين المواهب موجودة وتحتاج لمن يكتشفها وينميها ثم يقوم بالتسويق لها وهى الركائز الأساسية للمشروع والذى يعمل على تفادى مشكلات مثل رغبات المدربين وهو ما دفعنا للتعاون مع خبراء ومدربين من هولندا وانجلترا مختصين فى مجال التعامل مع المحترفين وعقد شراكة معهم لضمان تساوى الفرص بين المواهب.