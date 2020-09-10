ريكاردو ومعاونه "رودولفو" يغادران مع الإسماعيلي للإسكندرية استعدادًا لقمة الأهلي

قرر البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ومعاونه ردلفو مايا، السفر مع الفريق في حافلته لمؤازرتهم أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.
أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي “هيرون ريكاردو” مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي “ديديه جوميز”.
وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم الخميس الى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والإنضمام للجهاز الفني الحالى والذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.
ويملك ”ريكاردو” سيرة ذاتية مميزة حيث قاد النادى الاسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدوري العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطري وأهلى طرابلس الليبي.