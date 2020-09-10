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رياضة

ريكاردو ومعاونه "رودولفو" يغادران مع الإسماعيلي للإسكندرية استعدادًا لقمة الأهلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:46 م
ريكاردو
ريكاردو
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نانسي القاضي
قرر البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ومعاونه ردلفو مايا،  السفر  مع الفريق في حافلته لمؤازرتهم أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي “هيرون ريكاردو” مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي “ديديه جوميز”.

وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم الخميس الى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والإنضمام للجهاز الفني الحالى والذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

ويملك ”ريكاردو” سيرة ذاتية مميزة حيث قاد النادى الاسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدوري العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطري وأهلى طرابلس الليبي.
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