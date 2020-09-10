الكنيسة الأرثوذكسية تنشر فيديو لأهم أنشطة البابا تواضروس خلال أغسطس الماضى

نشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم فيديو مسجل يحتوى على أهم أنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال شهر أغسطس الماضى.





وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العديد من الأحداث المهمة من بينها اتخاذ قرار بعودة فتح الكنائس أمام المصلين اعتبارا من يوم 3 أغسطس مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب الاحتفال بعيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم في الثاني والعشرين من أغسطس، والذى سبقه صوم السيدة العذراء الذى بدأ في السابع من أغسطس واستمر لمدة 15 يوما.







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قداسة البابا تواضروس الثاني كان له خلال شهر أغسطس العديد من الأنشطة واللقاءات والاجتماعات لمتابعة كافة أمور الخدمة والرعاية بجميع الإيبراشيات والكنائس، بدأها في أول أغسطس بإلقاء سلسلة من الكلمات الروحية تحت عنوان "مبادئ الحياة" واستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.





الكنيسة التى فتحت أبوابها في الثالث من أغسطس بعد غياب استمر نحو 135 يوما شهدت اجراءات عديدة لترتيب حضور القداسات بداية من طريقة الحجز عن طريق التليفون او عن طريق تسجيل الأسماء لدى الكنائس عبر "ابليكيشن" تم تصميمه خصيصا لتنظيم الحضور، فضلا عن الاجراءات الوقائية التى اتخذتها فرق التنظيم والكشافة بالكنائس.







وفي الرابع من أغسطس قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية للشعب والحكومة اللبنانية في ضحايا حادث الانفجار في ميناء بيروت، مؤكدا أن الكنيسة تصلي دائما من أجل جميع المصابين وأن يمنح العزاء لأسر الضحايا، كما أكد للبطريرك بشارة الراعي وقوف الكنيسة المصرية إلى جانب الشعب اللبناني في مصابه الأليم.







البابا تواضروس كان له نشاط مكثف في الاجتماع مع الأباء الأساقفة، حيث التقى في الثامن من أغسطس مع نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، كما قدم في اليوم ذاته التعزية لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق في نياحة الراهب روفائيل المحرقي، كما التقى مع نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر.







وفي يوم الحادي عشر من أغسطس شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أدلى بصوته في مدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي، في إطار حرصه الدائم على المشاركة في كل الفعاليات الوطنية، كما استقبل قداسته في اليوم ذاته وفدا من مركز معلومات مجلس الوزراء.







والقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظة الأحد السادس عشر من أغسطس عبر الفضائيات المصرية، مؤكدا أهمية أن يراجع الإنسان أفكاره وأمور حياته باستمرار من أجل خلاص نفسه، وفي اليوم التالي استقبل قداسته تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.





وفي الثاني والعشرين من أغسطس أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني شحنة مساعدات مقدمة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى الشعب اللبناني الشقيق تزن نحو 12 طنا من المساعدات الإنسانية، وفي اليوم الذى يليه قررت الكنيسة عودة الصلوات أيام الجمعة بنفس الاجراءات الاحترازية المعلن عنها بونسبة حضور 50% من سعة الكنائس.







وفي لفتة أبوية قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء للقمص إنجيليوس إسحق سكرتير قداسة البابا تواضروس السابق في وفاة نجله بعد صراع مع المرض، كما اجتمع في اليوم ذاته مع نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات لتحديد موعد انعقاد المجمع المقدس المقبل، فيما قدم العزاء في رحيل القمص الفاضل لوقا سيداروس بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو 53 عاما.





وفي إطار متابعته لشئون الخدمة في مصر والخارج استقبل البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا انطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والراهب القس تيمون السرياني المنتدب للخدمة في الكنيسة القبطية بالعاصمة اللبنانية بيروت، كما استقبل ايضا نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبراشية هولندا، فيما عقد لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في اللقاء الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر قارات العالم في صيف 2018.





فيما استقبل قداسته نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا والمسئول عن الشؤون الرهبانية لمتابعة بعد الأمور المتعلقة بالأديرة وذلك يوم 30 أغسطس الماضى، وفي اليوم نفسه نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة العمليات القتالية الباسلة في مواجهة الإرهاب، كما استقبل في الحادى والثلاثين نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.







كذلك عقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق و تعاون، بحضور أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.