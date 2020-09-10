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تعليم

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:30 م
لقطات من اللقاء
لقطات من اللقاء
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ياســـمين بدوي
استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الطفل الموهوب مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة "احترام الآخر"، لإهدائه أول نسخة من كتاب (القيم واحترام الآخر "معًا نبني") والذي سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2020/2021، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثاني الابتدائي لاحقًا.




وكان الطالب "مهند" طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه السيد الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.


وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسي 2020/2021.



وحرص الدكتور طارق شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلًا: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".


ووجه مهند، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمقترح والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقة.


وأضاف مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها.
وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب
وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب
وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب
وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب
وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب
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