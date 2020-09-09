أماكن شاغرة بكليتي الحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال بالجامعة الإلكترونية الأهلية

أعلن الدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني -الأهلية - عن مد فترة التقدم للالتحاق بالجامعة بكليتي -الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ..وإدارة الأعمال- وإتاحتها خلال المرحلة الثانية والثالثة، وذلك بكافة المراكز الدراسية بحد أدنى للقبول 70% لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لشعبتي (علمي علوم وعلمي رياضة)، وكلية إدارة الأعمال بحد أدنى للقبول 60%.
وأوضح عبد السلام أن الجامعة ملتزمة بقبول عدد معين لكل مركز دراسي من كل شعبة وأن الاختيار يتم بناءً علي مجموع المتقدمين بشفافية بالإضافة إلى كون النتائج المعلنة مشروطة باستكمال خطوات التسجيل المذكورة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وفي حالة عدم استكمال خطوات التسجيل يتم إحلال طالب آخر من قوائم الانتظار.
وأضاف أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تعتبر من الجامعات التي كان لها السبق في نظام التعلم الإلكتروني والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 233 لعام 2008 والمعدل بقرار جمهوري رقم 71 لسنة 2018 في في إطار خطة الدولة والممثلة في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مستوى كفاءة التعليم والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
ولفت رئيس الجامعة إلى أن نظام الدراسة يعتمد على نظام التعلم الإلكتروني الذي يجمع بين نظام التعلم التقليدي عن طريق الحضور في المراكز الدراسية إلى جانب الفصول الافتراضية والتي تسمح بالتعلم عن بعد مما يتيح مرونة أكثر مع الحفاظ على تحقيق عنصر التفاعل بين الطالب والأستاذ الجامعي بالإضافة إلى إتاحة جميع المحاضرات مسجلة فيديو على نظام إدارة التعلم الخاص بالجامعة بحيث يمكن للطالب مراجعتها من أي مكان وفي الوقت الأنسب له مما يسمح للطالب تناول مناهجه الدراسية من خلال قنوات متعددة تسمح له بتحقيق عنصر التفوق الدراسي مع منح الخريج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.