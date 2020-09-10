كيفية فتح حساب بنكى فى البنوك المصرية.. تفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين عن الطرق السريعة والسهلة التي تمكنهم من إنشاء حساب بنك لإيداع أموالهم حفاظًا عليها من السرقة أو فقدانهم.





ويرصد موقع " صدي البلد " أهم الخطوات من أجل إنشاء حساب في البنوك المصرية وهى كالتالى :





كيفية عمل حساب بنكي





يتم التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي تريد أن تقوم بفتح حسب به، والاتجاه إلى قسم خدمة العملاء وتحديد نوع الحساب البنكي الذي تريد فتحه إن كان جاري ام توفير أم وديعة.





كما يتم فتح الحساب في النفس اليوم الذي تذهب إليه للبنك وعند تفعيله يمكنك سحب والايداع وغيرها من التعاملات التي يمكنك القيام بها على حسابك.





كيفية فتح حساب في بنك مصر





1- يجب فتح الحساب من فرع مُطابق لمحل الإقامة المسجل بالرقم القومي بحد أدني 1500جنيه، أما بالنسبة للعميل الأجنبي يجب تقديم صورة من جواز السفر مع تقديم الأصل للتأكد من صحة المعلومات ولا يمكن فتح حساب جاري لمن لا يوجد لديه اثبات وظيفة في بطاقة الرقم القومي .

2- في حالة فتح حساب لشخص قاصر يجب تقديم أصل شهادة الميلاد ولايتم عملية السحب إلا بقرار وصاية من شخص ينوب عنه.

3- في حالة إثبات الوظيفة في الرقم القومي يمكن للمواطن فتح حساب توفير أو حساب جاري.

4- في حالة عدم إثبات الوظيفة في الرقم القومي مثل "حاصل على مؤهل" يتم فتح حساب توفيرفقط ، ويجب تقديم مستند يثبت المهنة مثل إحضار مفردات مرتب للموظف أو سجل تجاري لأصحاب الأعمال الحرة ماعدا ربة منزل يمكن فتح حساب لها .

5- الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى استلام كارت مشتريات .

6- المصاريف الإدارية لفتح الحساب الجاري 100 ، و200 جنيه لكارت المشتريات و 55 جنيه مصاريف إدارية كل 3 شهور.

7- يبلغ العائد السنوي لحساب التوفير بنوعيه 5.25 % شهري و 5.5% ربع سنوي و 5.75 % نصف سنوي.





شروط فتح حساب في بنك CIB





يجب أن يكون معك صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك السارية، وأن تأخذ معك أيضًا أصل البطاقة، أو جواز السفر.

ينبغي أن تكون أكبر من 21 عامًا، يجب على العميل أن يكون له دخل ثابت.

كما ينبغي أن تحضر معك 5000 جنيه؛ فسيتم وضعها جميعًا عند بداية فتح الحساب.





شروط فتح حساب بنكي للقاصر





حساب توفير المستقبل.





- حساب توفير للعملاء من 16 حتى 50 سنة.





- يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية.





- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.





- يتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر، والذي يزيد عن 3000 جنيه.





- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عام بولاية الولي أو الوصي عليه.





- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.





- يحتسب معدل عائد سنوي حسب شرائح المبلغ، اعتبارًا من أول الشهر التالي للإيداع (ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام ).





كيفية فتح حساب الكتروني





تقوم بالتعرف على البنك الإلكتروني الذي ترغب من خلاله في فتح حساب خاص به، بالإضافة إلى التأكد من رمز دولتك الخاص بك ، واختيار نوع الحساب الذي تريد ان تقوم بفتحه سواء كان عام أو خاص





كما يجب عليك ان تقوم بملء كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وصادق واختيار كلمة سر قوية تتكون من أحرف وأرقام أو أي علامات ترقيم حتي تحمي حسابك من أي محاولات للاختراق.