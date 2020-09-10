تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 20 % بالبحيرة

قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى20 % وفقا لما انتهت اليه اللجنة التى شكلها برئاسة السكرتير العام وبعضوية منسق عام قانون 17 ولجان فنية وقانونية ومقيمين عقاريين، مشيرا ان محافظ البحيرة تعد من اقل المحافظات فى قيمة التصالح.





أوضح أن تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى ومراعاة ظروف المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.





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ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد اعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح.





وناشد محافظة البحيرة، المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المدة المحددة ، والتى تنتهى30 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.