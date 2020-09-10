ماكرون: الشعب التركي يستحق أفضل من أردوغان

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته في شرق المتوسط.





وقال ماكرون في خطاب له: "الشعب التركي يستحق شئ أخر افضل من ذلك"، في إشارة إلى أردوغان.





وأضاف ماكرون: "نحن لا نستهدف الشعب التركي ولكن اردوغان الذي ينتهج سياسة غير مقبولة، خطوطنا الحمراء واضحة وهي عدم انتهاك سيادة دول عضو في الاتحاد الاوروبي وعلي تركيا اليوم أن توضح نواياها".





وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت أكثر وحدةً وحزمًا تجاه تركيا التي لم تعد شريكا في شرق المتوسط.





وقال ماكرون: "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة" ، داعيا أنقرة أن توضح نواياها، معبّرًا في الوقت نفسه عن رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا.