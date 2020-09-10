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انتخابات النواب.. إجراء الكشف الطبي لراغبي الترشح بدءا من اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:48 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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هاني حسين
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه على كل من يرغب الترشح بانتخابات مجلس النواب، البدء في إجراء الكشف الطبي من اليوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وحرصا من الهيئة على أن يستوفى كل المرشحين أوراقهم.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه يتم طباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و 3 نوفمبر للمرحة الثانية.

وتابع لاشين إبراهيم: "المصريون في الخارج يسجلون بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت الموافق 10 أكتوبر 2020".

وتابع لاشين إبراهيم: "تجري الانتخابات للمرحلة الأولى للمصريين في الخارج الأربعاء والخميس والجمعة 21 و 22 و 23 أكتوبر 2020.

وأشار لاشين إبراهيم إلى أن الانتخابات في الداخل تجرى من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يومي السبت والأحد الموافق 24 و 25 اكتوبر 2020 وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الاولى في موعد اقصاه يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.
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