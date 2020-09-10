AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:22 م
شباب مصر بفرنسا
شباب مصر بفرنسا
Advertisements
سعيد العربي
كرم شباب مصر بفرنسا السفير "إيهاب بدوي "- سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا - للجهود التي قدمها ودوره في تقوية العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة عمله سفيرًا لمصر لدى باريس . 


وقدم شباب مصر بفرنسا درع التقدير للسفير "إيهاب بدوي " في نهاية مدة خدمته بباريس ، تقديرًا لدوره ومكانته في ترتيب العلاقات بين مصر وفرنسا ، والدور الذي قام به في فترة عصيبة من عمر العلاقات بين البلدين . 


وكانت جمعية شباب مصر بفرنسا قدمت درع التقدير والشكر للسفير "إيهاب بدوي " مساء اليوم ، حيث زار وفد مكون من الشباب مقر السفارة المصرية بباريس ، لتقديم العرفان والشكر للسفير لما قدمه للمصريين بفرنسا خلال فترة عمله وعلاقته المتميزة بأبناء الوطن في الخارج . 


وأكد الوفد على شكره وتقديره للسفير "إيهاب بدوي " وللسفارة المصرية بباريس وجهودها في خدمة أبناء الوطن.
"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي
"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي
"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي
"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب انتهاء فترة عمله.. وزارة الشئون الخارجية التونسية تكرم السفير المصري

في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مستقبل وطن: القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تصل إلى 18 حزبا

وزارة الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية لمنع الإصابة بكورونا في المدارس

بيان عاجل لـ مدير مرفأ بيروت بشأن تخزين المواد القابلة للاشتعال

طلب بـ 125 جنيه.. اعرف خطوات تقديم التصالح فى مخالفات البناء

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب ٢٠٢١

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى

حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد