"شباب مصر" بفرنسا تكرم السفير إيهاب بدوي

كرم شباب مصر بفرنسا السفير "إيهاب بدوي "- سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا - للجهود التي قدمها ودوره في تقوية العلاقات المصرية الفرنسية خلال فترة عمله سفيرًا لمصر لدى باريس .







وقدم شباب مصر بفرنسا درع التقدير للسفير "إيهاب بدوي " في نهاية مدة خدمته بباريس ، تقديرًا لدوره ومكانته في ترتيب العلاقات بين مصر وفرنسا ، والدور الذي قام به في فترة عصيبة من عمر العلاقات بين البلدين .









وكانت جمعية شباب مصر بفرنسا قدمت درع التقدير والشكر للسفير "إيهاب بدوي " مساء اليوم ، حيث زار وفد مكون من الشباب مقر السفارة المصرية بباريس ، لتقديم العرفان والشكر للسفير لما قدمه للمصريين بفرنسا خلال فترة عمله وعلاقته المتميزة بأبناء الوطن في الخارج .









وأكد الوفد على شكره وتقديره للسفير "إيهاب بدوي " وللسفارة المصرية بباريس وجهودها في خدمة أبناء الوطن.