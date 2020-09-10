سميرة سعيد تطلق أغنية "قط وفار" مع الموزع الموسيقي النابلسي

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.





وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك Tik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب.





ومن جانبه كشف النابلسي أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسي العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحًا أن لون الأغنية الموسيقي يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.



