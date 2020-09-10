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فن

سميرة سعيد تطلق أغنية "قط وفار" مع الموزع الموسيقي النابلسي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة
خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي. 

وخاضت سميرة عبر الأغنية الجديدة مغامرة موسيقية وتسويقية مختلفة حيث قررت أن يكون العرض الأول لها بشكل لايف عبر أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين مع تطبيق تيك توك Tik Tok العالمي، وذلك تزامنًا مع صدورها رسميًا بشكل فيديو كليب. 

ومن جانبه كشف النابلسي أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف،  بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسي العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحًا أن لون الأغنية الموسيقي يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب،  والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد. 

وتعد "قط وفار" أول عمل غنائي يجمع بين النابلسي وسميرة سعيد، بعد تقديمه العشرات من الأعمال الغنائية الناجحة مع نجوم مصر والعالم العربي،  مثل شيرين عبد الوهاب، الذي تعاون معها في ستة أغنيات خلال ألبومها الأخير "نساي"، كما وزع ستة أغاني في ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، منها "كل ما أغني" الدويتو الذي جمعه مع شيرين، بجانب عدة أعمال مع تامر عاشور، وتقديم أغنية منتدى شباب العالم، وإعلان وزارة السياحة،  وينشغل النابلسي حاليًا في التحضير لعدة مشاريع موسيقية جديدة تجمعه مع أصالة والكويتي بدر الشعيبي، مع تحضيره مشروعه الخاص مع عدد من نجوم الموسيقى البديلة والبوب.
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