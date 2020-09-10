لاشين إبراهيم: العالم أشاد بإجراءات الوقاية من كورونا في انتخابات الشيوخ.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العالم شهد وأثنى على الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا التي تم تطبيقها خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وذلك بعد ثبوت نجاح مصر تنظيمها فى ظل تفشي وباء فيروس كورونا.









وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، الإجراءات الوقائية التي ستتخذها الوطنية للانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية.









وجاءت الإجراءات على النحو التالى:





- تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء فى التصويت وبعده





- التقيد بمسافات آمنة أمام مقرات الاقتراع





- فرض ارتداء الكمامات الواقية مع توفير الهيئة الوطنية للانتخابات لها.





- توفير موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى التنظيم والإشراف على تطبيق الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها.





- إلزام المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام مكبرات الصوت فى الحدود المقررة قانونا وتعليق لافتات التى تقررها السلطات المحلية فى المحافظات.





- قيام رئيس اللجنة الفرعية بتكليف موظف مختص للتعرف على شخصية الناخب فى حال قيام اللبس فى شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامة وكذلك فى لجان السيدات.