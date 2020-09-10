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أخبار العالم

حريق المرفأ حرّك المواجع.. سعد الحريري: بيروت تختنق بدخان الإهمال

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:22 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أن بيروت تختنق بدخان الإهمال والشعور بغياب الدولة. 

وقال الحريري في تغريدة اليوم الخميس على حسابه بموقع "تويتر": "حريق مرفأ بيروت حرّك المواجع من كارثة ٤ آب التي تتطلب تحقيقا شفافا على أعلى المستويات".

وأضاف أن بيروت تختنق بدخان الإهمال والشعور بغياب الدولة، ولا مجال للهروب من تحديد المسؤوليات واعادة النظر باجراءات السلامة والوقاية من الكوارث المتكررة.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من البكر التنبؤ بأسباب الحريق.

فيما أكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنه تم السيطرة على 75% من الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، فى السوق الحرة بمبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلي.

وأضاف القيسي في تصريحات لـ" العربية"، أن الجيش اللبناني ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق، وهو الذي يتولى الآن أمر إخماده.
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