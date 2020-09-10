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حوادث

الهيئة الوطنية: بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي من النواب ٥ أكتوبر و19 للثانية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:28 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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عمرو خليفة - تصوير أبانوب نبيل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.


وقال المستشار لاشين إبراهيم أنه بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فسيكون عن طريق تسجيل بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من ٢٧ سبتمبر وحتى ١٠ أكتوبر؛ ويتم طباعة بطاقات الاقتراع يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للمرحلة الأولي ويومي ٢ و٣ نوفمبر للمرحلة الثانية.


على أن يتم إعلان كشوف المرشحين ورموزهم ونشره بصحيفتين واسعتي الانتشار والطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ سبتمبر؛ على أن يتم الفصل في الطعون أيام ٣٠ سبتمبر و١ و٢ أكتوبر؛ وإعلان القائمة النهائية يوم ٥ أكتوبر.


ويكون يوم ٧ أكتوبر أخر موعد للتنازلات وتنشر التنازلات يوم ٨ أكتوبر بصحيفتين واسعتين الانتشار.


وتبدأ عملية الدعاية الانتخابية يوم ٥ أكتوبر حتى ١٨ أكتوبر وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠؛ والطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يوم ٣ نوفمبر؛ وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من ٤ إلى ١٣ نوفمبر.


وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية الانتخابية يوم ٢ نوفمبر حتى ١٨ نوفمبر؛ وطباعة وإرسال بطاقة المصريين في الخارج يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر؛ وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر. 


بينما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم ١٩ أكتوبر وتنتهي ١ نوفمبر وستجرى المرحلة الثانية  في الخارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر وفي داخل مصر يومي السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر؛ وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١٥ نوفمبر.


 وفي حالة الإعادة في المرحلة الثانية تبدأ الدعاية الانتخابية يوم ١٦ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر؛ ويكون الطعن على إعلان النتيجة يوم ١٧ نوفمبر والفصل في الطعون امام الادارية العليا من ١٨ حتى ٢٧ نوفمبر.


وطباعة وإرسال بطاقة المصريين في الخارج ٣ و٤ ديسمبر وتجري أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر في الخارج و يومي ٧و٨ ديسمبر في الداخل وتعلن النتيجة في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر.


وأخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العليا وإحالتها للهيئة في موعد اقصاه ٢٤ ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات؛ والفصل في التظلمات خلال ٢٤ ساعة من تاريخ العرض على الهيئة ويكون إخطار مقدم التظلم خلال ٢٤ ساعة من تاريخ صدوره. 


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