شيك بـ 5.5 مليون جنيه.. وزير النقل: القوات المسلحة الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إنه بمجرد الانتهاء من واقعة "الكمساري والمجند" بقطار المنصورة تم فتح تحقيق على الفور، مشددا على أنه لن يترك أي متجاوز أو مخطئ ومن يرتكب عملا شنيعا مثلما حدث.





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري: "تأثرت بالموقف لأنني أنا فرد من أفراد القوات المسلحة الباسلة والتى لها أفضال على مصر والسكك الحديدية.





وتابع وزير النقل أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها، مشيرا إلى أنه تم صرف شيك بقيمة خمسة ملايين جنيه ونصف قيمة تذاكر للقوات المسلحة.





وأردف الوزير: "أ نا بعتذر لكل أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام للقوات المسلحة لأصغر جندي وأنا هروح للسيدة المحترمة التي دافعت عن المجند كما لو كان ابنها".



