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فن

بـ الفانلة الحمالات.. حمو بيكا يستعد لحفل زفافه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:04 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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سعيد فراج
نشر الماكيير تامر دهب، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال كواليس حفل زفافه الذي بدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر. 

وظهر حمو بيكا في الفيديو، وهو يضع الماكياج عليه في كواليس حفل زفافه، إذ ظهر مرتديًا فانلة حمالات، قبل لحظات من بداية زفافه التي بدأت حاليًا. 

ونشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال حفل زفاف صديقه مغني المهرجانات حمو بيكا، فور بداية حفل الزفاف. 

وحرص عمر كمال على تهنئة صديقه حمو بيكا، بحفل زفافه، قائلًا: «مبروك يا حبيبى كان نفسى اكون موجود بس شغلى ف دبى منعنى». 

يأتي ذلك بعدما، ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

ويحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.



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