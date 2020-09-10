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ديني

محمود التهامي ينفي خبر وفاة والده.. ويؤكد: مولانا الشيخ ياسين بصحة وعافية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:56 م
الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي
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محمد شحتة
نفى الشيخ محمود التهامي، رئيس نقابة الإنشاد الديني، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده الشيخ ياسين التهامي.

وقال محمود التهامي عبر صفحته على فيس بوك: مولانا الشيخ ياسين التهامي أطال الله عمره بخير وصحة وعافية ولا صحة للإشاعات الرائجة.

يذكر أن إحدى صفحات الفيس بوك، نشرت فيديو، زعمت أنه لجنازة الشيخ ياسين التهامي وأنه قد توفي صباح اليوم، الأمر الذي أدى إلى نفى الخبر، وتكذيبه حتى من المعلقين على الفيديو المنشور من محبي الشيخ.

ويعد الشيخ ياسين التهامي، من العلامات البارزة في مجال الإنشاد الديني، وله جماهير غفيرة في محافظات الصعيد.
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