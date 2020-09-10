الوطنية للانتخابات: 50% من مقاعد القوائم للمرأة.. و16 للشباب و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه يشترط في القائمة المترشحة لانتخابات مجلس النواب، المخصص لها 42 مقعدا أن تضم 3 مرشحين من المسيحيين ومرشحان من العمال والفلاحين ومرشحان من الشباب ومرشح من ذوي الإعاقة وآخر من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 21 امرأة على الأقل.





وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فتضم 9 مرشحين من المسيحين و6 من العمال والفلاحين و6 من الشباب و3 من ذوي الإعاقة و3 من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 50 امرأة على الأقل.





على أن يكون المرشحين الاحتياطيين في كل قائمة بنفس الأعداد والصفات، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحد أكثر من مرشح من حزب ويجوز تشكيلها من مرشحين مستقلين أو غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.





وعن المستندات المطلوبة للترشح بنظام الفردي فلا بد أن يقدم المرشح أو وكيلة طلب الترشح للجنة المختصة في المحكمة الابتدائية، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة رسمية صادرة من محكمة إبتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، و وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وصورة من بطاقة الرقم القومي وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.



