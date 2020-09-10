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حوادث

مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:36 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون فى تصادم سيارتين على الطريق الحر فى نطاق طوخ بمحافظة القليوبية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين والمتوفى للمستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق طوخ تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

وانتقل على الفور العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص الأولى تسير بسرعة جنونية فانفجر الإطار الخلفى لها فاختلت عجلة القيادة فى يد قائدها فاصطدمت بها الثانية من الخلف وانقلبت الثانية من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعات.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 راكبا ووفاة شخص واحد وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام باقى السيارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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