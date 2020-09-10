بـ فستان تايجر.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نالت إعجاب الكثير من متابعيها.



وظهرت جوهرة بإطلالة جريئة ترتدي فستان تايجر انيقا، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بإطلالتها الساحرة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

