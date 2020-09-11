البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس هليوبوليس بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن مجلس كنيسة مارجرجس هليوبوليس قدموا تقريرًا، تمت مناقشته، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها.





اقرأ أيضا ..









وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال الاجتماع مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب فى منطقة عرابي.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل الخميس بالمقر البابوي باالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق).





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال لقائه مع نيافة الأنبا بيجول بعض الأمور الخاصة بالدير.



