وزيرة التعاون الدولي: المواطن هو محور الاهتمام فى خطة الوزارة التنموية..فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المشاريع التي تطلب تمويل من الخارج يجب أن تمر بلجنة الدين لكي يكون متسق مع الخطة التنموية في مصر.
وأكدت المشاط خلال مقابلة على قناة المحور، أن الوزارة تقوم بسرد المشاركات الدولية بشكل مختلف حيث أن الوزارة تسلط الضوء على المشاركات الدولية لمعرفة المستفيدين لأن المواطن هو محور الاهتمام في الوزارة.
ونوهت إلى أنه أيضا من اجل معرفة ماهية المشروعات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو شراكة بين الحكومة و القطاع الخاص، مضيفة أن أهداف التنمية المستدامة ال17 هم القوة الدافعة للوزارة.