التلفزيون الأردني: تواجد مكثف لقوات الأمن العام في موقع انفجار الزرقاء

أفاد التلفزيون الأردني، في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن الأمن الأردني أغلق المنطقة التي وقع فيها الانفجار الهائل في محافظة الزرقاء.





وأشار التلفزيون إلى أن هناك تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن العام والدفاع المدني.





وقالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية إن "انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء“، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق".





وأضافت المصادر: "الانفجارات وقعت بالذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون 81".





فيما قال مصدر عسكري، إن "صوت الانفجار القوي الذي دوي في الزرقاء، جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة".





ونقلت قناة "العربية" عن هيئة الأمن الأردني قولها إن الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء منذ لحظات أسفر عن إصابة 3 أشخاص.





وقالت الهيئة: "قتيلان وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بالزرقاء".



