AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل ببداية السنة القبطية الجديدة اليوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة برأس السنة القبطية، حيث تقام الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، ابتهاجا بهذه المناسبة الكنسية. 

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب القبطي ببداية السنة القبطية الجديدة التي يبدأ في  1 توت اليوم الجمعة.
أقرأ أيضا ..


وأكد البابا تواضروس الثاني أن التقويم القبطي هو تقويم الشهداء في الكنيسة وهو امتداد للتقويم الذراعي، والأقباط اختاروا هذا التاريخ حين اعتلى الإمبراطور دقليديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، وكان زمنه أصعب زمن اضطهاد تعرضت لها الكنيسة. 

وأضاف البابا تواضروس أن الكنيسة تسير علي التقويم القبطي في طقسها وأعيادها ومناسباتها، لأنه تقويم حسابي دقيق 30 يوما كل شهر، عكس التقويم الميلادي الشمسى لذا شهره 30 او 31 يوما.

وتابع قائلا، إن  التقويم الهجري قمري شهوره 29 أو 30 يوما، فعلى سبيل المثال عيد الميلاد، يأتى في يوم 29 كيهك من كل عام، ويأتي في شهر يناير مرتبط به وثابت عليه، متابعا، السنة القبطية زراعية مرتبطة بالحصاد والماء والهواء، لذا نصلي من أجل الطبيعة خلال القداسات.

وقال البابا تواضروس إن العام القبطي الجديد هو سنة ١٧٣٧ للشهداء، وتقويم الشهداء هو امتداد للسنة الزراعية في أيام الفراعنة وهذا التقليد بدأ منذ عام ٢٨٤م والأقباط اختاروا هذا التاريخ لأن فيه اعتلى دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية وكان عهده، عهد استشهاد وكنيسة مصر قدمت الكثير من الشهداء لهذا تسمى كنيسة الشهداء، ولو حسبت من عام ٢٨٤م حتى عام ٢٠٢١ م تجدهم ١٧٣٧ ش وهي سنة الشهداء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهنأ المسيحيين بالسنة القبطية.. البابا تواضروس: عصر الشهداء أسهم في قوتنا

البابا تواضروس: الكنيسة المصرية استقبلت السيد المسيح في زيارة العائلة المقدسة

غدا .. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل ببداية السنة القبطية الجديدة

البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس هليوبوليس بالمقر البابوي

ترشيحاتنا

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

شركة فايزر تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

فضل قراءة سورة يس قبل وبعد صلاة الفجر.. لا يعرفه كثيرون

مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

AdvertisementS
AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور