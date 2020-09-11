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أخبار البلد

الأنبا بسنتي يترأس احتفالات عيد القديس برسوم العريان بديره بالمعصرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
دير القديس برسوم
دير القديس برسوم العريان
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سامح سلام
صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة، وطيب رفاته في ختام العشية.

كما صلى نيافته قداس عيد القديس برسوم العريان والذى شهد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث شارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومكرسات الدير إلى جانب عدد قليل من الشعب.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن مجلس كنيسة مارجرجس هليوبوليس قدموا تقريرًا، تمت مناقشته، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال الاجتماع مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب فى منطقة عرابي.

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