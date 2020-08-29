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أخبار البلد

اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل.. دير القديس برسوم العريان بالمعصرة يعلن بدء نهضة روحية

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:38 ص
نيافة الأنبا بسينتي
نيافة الأنبا بسينتي أسقف حلوان والمعصرة
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سامح سلام

أعلن دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة عن بدء نهضة شفيع الإيبارشية اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل وحتي الاثنين 28 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء دون السماح بالمبيت.

أضاف بيان صادر عن دير القديس الأنبا برسوم العريان برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين أن مظاهر الاحتفال سوق تقتصر على القداسات اليومية والعشيات والعظات التى سوف يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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طالب البيان صرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والامتناع عن الحضور إلى الدير لمن يعانون ارتفاع ولو طفيف في درجات الحرارة او السعال او التهاب الحلق او اى أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال.

واختتم البيان قائلا، نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

كان  دير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون قد أعلن في وقت سابق اليوم عن استقبال الزائرين من مستقلى السيارات الملاكي والميكروباص فقط اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

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