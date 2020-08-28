لمتابعة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرساني أسقف هولندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسيه، اليوم الجمعة بالمقر البابوي نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.





قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إن أسقف إيبارشية هولندا عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهايولاهاي.





أقرأ أيضا ..





وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن أسقف هولندا أكد على احتياج الإيبارشية إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.





وأشار القس بولس حليم الي ان قداسة البابا تواضروس اطمأن على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن البابا تواضروس الثاني شدد على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.





استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان.



