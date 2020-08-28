دير مارمينا يحذر من شخص مجهول ينتحل صفة أحد الرهبان لجمع مبالغ مالية

حذر دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط من شخص مجهول الهوية ينتحل اسم أحد الأباء الرهبان ويقوم بالاتصال بالكنائس وبعض الكهنة لجمع مبالغ مالية.





وذكر بيان صادر اليوم عن دير الشهيد مارمينا العجائبى أن الشخص مجهول الهوية يقوم بالاتصال ببعض الأباء الكهنة ويعرض تقديم خدمات مثل ايحاد وظائف او ارسال تبرعات عينية ثم يطلب تحويل مبالغ مالية بدعوى تغطية نفقات هذه الخدمات، وانه يستخدم في ذلك أسماء بعض الأباء رهبان دير الشهيد مارمينا.

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وتابع البيان الموقع من رئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أفا مينا، نهيب بالجميع الانتباه والحذر من هذا الشخص لتفادي الوقوع ضحية لأفعاله الرديئة.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسيه، قد استقبل في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.





وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إن أسقف إيبارشية هولندا عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهايولاهاي.



