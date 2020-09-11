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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالاداره الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهره الدولى برئاسة محمد عيد مرسى مدير الاداره الأولى من ضبط محاوله تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 . 

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت اشتبه عبد الرحمن الحسن مأمور اللجنة الجمركية في راكبة تحمل جواز سفر عربي أثناء شروعها فى الخروج من اللجنة

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في حقائبها ما يستحق عنه رسوما جمركية أجابت بالنفي 

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أمجد رفعت وخالد محمد مأمورى الفحص فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة

وبالعرض على محمد عيد مرسى مدير إدارة الجمرك قرر تكليف وائل امبابي المشرف علي صالة الوصول ومحمود القرش مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود  1700 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات باهظة الثمن . 

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي
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