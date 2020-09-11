الصين تمنح مصر بناء مركز لـ تصنيع قمر صناعى ضخم





قال الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، إنهم بصدد إطلاق مشروع فضائى مع الصين





وكشف " القوصى " ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، عن تقديم الصين منحتين لمصر الأولى شملت بناء مركز تجميع الأقمار الصناعية ، والأخيرة تعلقت بإشتراك الصين مع مصر قمر صناعى ضخم وزنه 330 كجم .





وأشار إلى هذا القمر الصناعى الذى من المقرر أن تشترك فيه الصين مع مصر يختص بإلتقاط صور فوتوغرافية بجودة عالية .





وتابع ، أن هذا المشروع بدأت أولى خطوات تنفيذه فى سبتمبر 2019 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى مايو 2020 ثم تأتى مرحلة تصنيع القمر فى مصر والصين ويختبر بالكامل ومن المقرر أن ينطلق فى سبتمبر 2022































