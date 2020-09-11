تركيا تعتقل 60 محاميا و44 عسكريا بتهمة تورطهم في الانقلاب الفاشل

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، واتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.





وفور صدور مذكرات التوقيف، نفذت قوات الأمن التركية اعتقالات في أنقرة واسطنبول فجر الجمعة.





ووفقًا لشبكة "العربية"، كان من بين المعتقلين 48 محاميًا ممارسًا، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاض تم فصله من منصبه، وخريج في القانون.





فيما اتُهم 22 من أصل 44 عسكريا بتأسيس خلايا لها صلات برجل الدين فتح الله جولن داخل الجيش.



