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أخبار العالم

تركيا تعتقل 60 محاميا و44 عسكريا بتهمة تورطهم في الانقلاب الفاشل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
تركيا تعتقل 60 محاميا
تركيا تعتقل 60 محاميا و 44 عسكريا
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شيماء مصطفى
اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، واتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.

وفور صدور مذكرات التوقيف، نفذت قوات الأمن التركية اعتقالات في أنقرة واسطنبول فجر الجمعة.

ووفقًا لشبكة "العربية"، كان من بين المعتقلين 48 محاميًا ممارسًا، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاض تم فصله من منصبه، وخريج في القانون.

فيما اتُهم 22 من أصل 44 عسكريا بتأسيس خلايا لها صلات برجل الدين فتح الله جولن داخل الجيش.

ومنذ عام 2016، نفذت السلطات حملة صارمة ضد عدد كبير من أفراد الحكومة والجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في عام 2016، كما اعتقلت آلاف الأشخاص بتهمة إرتباطهم بالانقلاب الفاشل بعام 2016.
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