232 حالة استقبلها مركز سموم بنها.. 52% منها تناول أدوية خطأ

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها تقريرعن الحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.





وأكد التقرير الشهرى للمركز أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.





وكشف التقرير أن أكثر من 52٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ بإجمالى121 حالة وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية بإجمالى 51 حالة ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.





وناشد مركز السموم بجامعة بنها المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم.





وأكد المركز أن باقى الحالا ت تنوعت في التقرير منها 15 حالة مخدرات و11 حالة تسمم غذائي و5 حالات مشتقات بترولية وحالة اختناق غازوحالة لدغ حشرات.