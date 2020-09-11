AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

232 حالة استقبلها مركز سموم بنها.. 52% منها تناول أدوية خطأ

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:04 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها تقريرعن الحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى للمركز أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وكشف التقرير أن أكثر من 52٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ بإجمالى121 حالة وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية بإجمالى 51 حالة ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم.

وأكد المركز أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 15 حالة مخدرات و11 حالة تسمم غذائي و5 حالات مشتقات بترولية وحالة اختناق غازوحالة لدغ حشرات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو ابنك شرب مادة كاوية.. احذر تقديم هذه العصائر واتبع هذه الخطوات فورا

ترشيحاتنا

باستخدام غسول الفم .. علاج تشققات القدمين

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بلد أمي.. سيمون تحتفل باليوم القومى لمحافظة الشرقية.. شاهد

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

مختار نوح: لقاءات حسني مبارك مع قيادات الإخوان كانت تتم خلال وسطاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة