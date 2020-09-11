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محافظات

محافظ أسوان: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ 30% للمدن و20% للقرى.. تفاصيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن ، و20 % بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مقابل التصالح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون 17 لسنة 2019.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وقال المحافظ بأنه سيتم إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لإستيفاء باقى المستندات.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان سبق لها خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراواحت ما بين 30 % إلى 50 % مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم ، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التى تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت 3949  طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 19,1 مليون جنيه .
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