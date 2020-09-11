طفرة تنموية غير مسبوقة فى طرق أسوان.. إعادة رصف العلاقي بعد موافقة وزير النقل.. و 151.1 مليون جنيه لأعمال التطوير..صور





* خلق إمتداد عمرانى وإستثمارى وتنموى جديد في اسوان

* الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى









أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالى 2020/2021.









جاء ذلك بناءً على طلب المحافظة وإستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضى ، بالإضافة إلى خلق إمتداد عمرانى وإستثمارى وتنموى جديد للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة وهو الذى يأتى إستكمالًا للجهود المبذولة من أجل إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة فى الطرق الرئيسية والداخلية.









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وقال محافظ أسوان إنه بالتوازى مع ذلك تم إعتماد 151,1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم ، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم.





وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله ، وأيضًا الطريق الدائرى بدءًا من المستشفى الجامعى وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم ، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق ، فضلًا عن الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم ، وهو الذى يتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله ، وأخيرًا منطقة أطلس وشارع هميمى الجبلاوى بإجمالى أطوال 5 كم.





وقد أشاد محافظ أسوان بالدعم الحكومى اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى فى كافة القطاعات وهو ما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع إستضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.





مؤكدًا بأنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى طبقًا للمطالب والإحتياجات الجماهيرية والطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة أنه سيراعى مع الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية ، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتتحول إلى بانوراما جمالية تتناسب مع المكانة الحضارية والتاريخية لعروس الجنوب .