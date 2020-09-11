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ديني

وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ الفلاح: أرضك عرضك ومستقبل أبنائك.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الزراعة كانت ولا زالت وستظل عماد الأمم والحضارات إلى يوم الدين.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، أن النبي يقول في حديثه الشريف "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها".

وأشار إلى أن القرآن تحدث عن الزراعة ونزول الماء وخضرة الأرض، على أنها نعم عظيمة حتى أن القرآن سمى الأرض المزرعة الخضراء "جنة" فقال الله في كتابه العزيز "وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا".

وأوضح، أن شكر النعمة هي الحفاظ على الأرض، موجها رسالة لكل فلاح مصري قائلا "أرضك عرضك ومستقبل أبناؤك".

وسلط الضوء على مبادرة وزارة الأوقاف تزامنا مع يوم الفلاح المصري والتي كانت تحت عنوان "أرضنا عرضنا".
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