مصور فيديو سيدة القطار: الكمساري قال للمجند بلاش أطلع أفيونتي عليك|شاهد

أكد المهندس شادي محمود بلال إبن مدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم انه تعايش ظروف تحرك القطار من محطة المدينة العمالية وصولا إلي محطة قطارات طنطا وشاهد عقب التحرك فى الاتجاه إلي محافظة القاهرة الكمساري ورئيس القطار يمران لتحصيل تذاكر السفر بشكل دوري بين كافة العربات.





وأشار الى أنه تصادف في اثناء جلوسه بجوار الحاجه صفية أبوالعزم مدرسة رياض الأطفال والمعروفه إعلاميا بسيدة القطار بقيام الكمساري بمحاوله إجبار مجند بالقوات المسلحة يرتدي كمامه على النزول من القطار لعدم توافر تذكره أو مبالغ ماليه لسداد قيمته بالقوه والتعهد بتسليمه الى نقطة شرطة المحطة القادمة.





وأضاف "بلال " بقوله " الكمساري ورئيس القطار تعمدوا الإيذاء النفسي والتنمر بقيام الطرف الأول بترديد عبارة بلاش أطلع إفيونتي عليك وادفع ثمن التذكره يا اما هتنزل المحطة الجايه أو تدفع الغرامة 22 جنيه فرد عليه المجند قائلا مش معايا فلوس وانا معايا تصريح باستقلال القطار للذهاب الى كتيبتي العسكرية " .





واستطرد صاحب الفيديو أن الحاجة صفية انتفضت فى وجه كمساري القطار والمشرف على العربات بانتقالها إلي موقع وقوفهما والتزامها تطوعا بسداد قيمة غرامة التذكره لصالح المجند وتعاملها معه كانه فى منزله ابنها فعليا وربنا يباركلها فى حياتها يارب العالمين".





وتابع بقوله:" حرصي على التصوير كان منبعث من الإلتزام بالحس الوطني على الدفاع عن قيمة ارتداء البدلة العسكرية للجيش المصري وعدم قبول اهانه أحد أبنائه أو اى مواطن مدني من حقه أن ينال حياه كريمة ومعامله آدمية واهتمامي بتوثيق الحدث كي يكون عظه لمن تسول له النفس إهانه اي مواطن مصري داخل قطارات ومحطات الجمهورية".





وأشار صاحب واقعة توثيق فيديو سيدة القطار أن حاله من الفخر قد انتابته لانتشار الفيديو واهتمام القيادة السياسية من بدايه مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكافة الهيئات الحكومية بتكريم سيدة القطار كونها تستحق كل خير مشيرا بقوله " اديت واجبي على أكمل وجه الحمد لله ..وتحيا مصر لالتفاف كافة جموع الشعب حول السيدة والمجند والقيادة السياسية لمواجهه أخطار قنوات الفتنه والضلال والاخوانيه وكافة دعواتها المغرضة لهدم الوطن ".





وكانت الحاجه صفية إبراهيم أبو العزم مشرفة رياض الاطفال بمدرسة شهداء بدر التابعة لإدارة غرب التعليمية بالمحلة وصاحبه واقعة قطار المنصورة” أكدت أنه عقب مشادة كلامية بين كمساري قطار المنصورة ومجند بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوب بقولها “قلبي وجعني وتخيلت أن المجند ابني وربنا ينجيه يارب فهو وزملاؤه حماه الوطن " .





وتابعت سيده القطار بقولها " كنت في طريقي لبركة السبع لحضور فرح ابن شقيقتي، وخلال ركوبي القطار، فوجئت بمشادة كلامية بين كمساري القطار وأحد المجندين بسبب الخلاف علي ثمن تذكرة الركوب، وحاول الكمساري إرغام المجند على النزول حتي تدخلت لدفع ثمن التذكره .





وأشارت "صفية" أن عمرها الخمسيني دفعها مثلها مثل أي شخص مكاني كان هيعمل كدة ويدفع بطيب خاطر، ودة تصرف طبيعي، انا حسيت ان المجند ابني ولو ابني في الموقف دة كنت هشحت عليه .





كما أوضحت أنها اعتبرت المجند ابنها الرابع، وللحظة انتابها نوبة من البكاء ووجدت نفسها تتصرف بدافع الأمومة، مردفةً: “الولد كان مُصر إنه ينزل ومش عوزني أدفع التذكرة، قولت له أقعد أنا زي أمك، ودفعت له حق التذكرة" .





كما قدم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة منذ قليل يرافقه المهندس محمد صلاح سكرتير عام مجلس مركز ومدينة المحلة والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة للتطوير بوكيه ورد وبرقيه شكر الي صفيه ابوالعزم مدرسه رياض الاطفال والمعروفة اعلاميا بسيدة القطار " المنصوره _ القاهره " لدعمها واقعه المجند ورفضها سلوك كمساري القطار .





وجاء ذلك بالإنابة عن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم ولفيف من قيادات التنفيذية تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .





كما اجري محافظ الغربية اتصالا هاتفيا بسيدة القطار وجه خلال المكالمة كافة معاني الشكر والثناء لموقفها البطولي والريادي لدعم مجند القوات المسلحه وسداد قيمة تذكره له فضلا عن اعتراضها تسليمه وانزاله من جانب الكمساري ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته علي سداد قيمتها .





وأعرب محافظ الغربية عن اشادته بسيدة القطار ودعمه لها في مجال عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.