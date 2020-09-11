بتكلفة 6.4 مليار جنيه.. الأوقاف تفتتح 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 314 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

وأضاف نوح في تصريح ل " صدى البلد " أن ما تقوم به الوزارة في عهد الرئيس السيسي وفي ولاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من صيانه وإحلال وتجديد وفرش لبيوت الله غير مسبوق حيث تم إحلال وصيانة وفرش وتجديد 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 3600 مسجد من ميزانية وزارة الأوقاف ومثلها بالجهود الذاتية وذلك بتكلفة 6 مليار و4 مليون جنية. وسيتم افتتاحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة

وأشار نوح إلى أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.



