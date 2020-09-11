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ديني

بتكلفة 6.4 مليار جنيه.. الأوقاف تفتتح 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 314 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:09 م
وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد كفر أباظة اليوم
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم  الجمعة بلغ عددها 130 مسجدا على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجد بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقايق بحضور محافظ الشرقية . لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجد الجمعة الماضية ، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة . وهذا ابلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله .  
و يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

وأضاف نوح في تصريح ل " صدى البلد " أن ما تقوم به الوزارة في عهد الرئيس السيسي وفي ولاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من صيانه وإحلال وتجديد وفرش لبيوت الله غير مسبوق حيث تم إحلال وصيانة وفرش وتجديد 7200 مسجد على مستوى الجمهورية منها 3600 مسجد من ميزانية وزارة الأوقاف ومثلها بالجهود الذاتية وذلك بتكلفة 6 مليار و4 مليون جنية. وسيتم افتتاحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة

وكشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلا إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها الأسبوع الماضي عبارة عن 7 مساجد فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.

وأشار نوح إلى أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

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