AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ينقذ 13 ألف شخص.. أهمية حزام الأمان في الحوادث

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:12 م
حزام الامان
حزام الامان
Advertisements
أماني نوار
قبل الحديث عن أهمية حزام الأمان، يجب معرفة أن حزمة الأمان تنقذ سنويا ما يقارب حوالي 13.000 شخص في الولايات المتحدة.

وفيما يأتي  نوضح أهمية حزام الأمان بالنسبة للسائق حتى لا يتعرض للحوادث.

-يساهم حزام الأمان في إبقاء الركاب داخل السيارة ، وعدم إلقائهم خارج السيارة.

- يفيد أقوى أجزاء الجسم، إذ أن حزام الأمان تم تصميمه للاتصال بجسم الإنسان عند أقوى أجزائه، أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنا والبالغين ، فإن هذه الأجزاء هي الوركين والكتفين.

-يساهم أيضا حزام الأمان في الحفاظ على منطقة الكتف والحوض أثناء التصادم ، وعلى مساحة واسعة من الجسم.

- في حال توقف السيارة بشكل مفاجئ أو حين تعرضت السيارة للاصطدام بسيارة أخرى يساعد الجسم على التباطؤ ، حيث أن أهم عامل لحدوث الضرر هو التغيير المفاجئ في السرعة ، وتساعد أحزمة الأمان أيضا على إطالة الوقت الذي يستغرقه الشخص للتباطؤ عند وقوع حادث التصادم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فولفو تستدعي 2.2 مليون سيارة .. تعرف على السبب

تعرف على سبب أكبر عملية استدعاء لسيارات فولفو في تاريخها

اكتشفي أهم النصائح لممارسة الرياضة أثناء الحمل وتعرفي على فوائدها

تعرف على أهمية حزام الأمان في السيارة

4 حالات لا تعمل فيها الوسائد الهوائية

ترشيحاتنا

بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

بسبب كثرة أزماته.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة

بعد وفاته.. حجر من مجهول أنهى مسيرة آلان مينتر الأسطورية

اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

أصيب أثناء الامتحانات.. كورونا تقضي على حلم طالب ثانوية عامة بحصوله على 79%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك