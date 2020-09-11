ينقذ 13 ألف شخص.. أهمية حزام الأمان في الحوادث

قبل الحديث عن أهمية حزام الأمان، يجب معرفة أن حزمة الأمان تنقذ سنويا ما يقارب حوالي 13.000 شخص في الولايات المتحدة.





وفيما يأتي نوضح أهمية حزام الأمان بالنسبة للسائق حتى لا يتعرض للحوادث.





-يساهم حزام الأمان في إبقاء الركاب داخل السيارة ، وعدم إلقائهم خارج السيارة.





- يفيد أقوى أجزاء الجسم، إذ أن حزام الأمان تم تصميمه للاتصال بجسم الإنسان عند أقوى أجزائه، أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنا والبالغين ، فإن هذه الأجزاء هي الوركين والكتفين.





-يساهم أيضا حزام الأمان في الحفاظ على منطقة الكتف والحوض أثناء التصادم ، وعلى مساحة واسعة من الجسم.





- في حال توقف السيارة بشكل مفاجئ أو حين تعرضت السيارة للاصطدام بسيارة أخرى يساعد الجسم على التباطؤ ، حيث أن أهم عامل لحدوث الضرر هو التغيير المفاجئ في السرعة ، وتساعد أحزمة الأمان أيضا على إطالة الوقت الذي يستغرقه الشخص للتباطؤ عند وقوع حادث التصادم.



